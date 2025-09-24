Ричмонд
Оперштаб Кубани показал фото последствий атаки БПЛА по центру Новороссийска

Оперативный штаб Кубани опубликовал шокирующие фотографии последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по центру Новороссийска, которая произошла 24 сентября 2025 года.

На снимках запечатлены дымящиеся крыши жилых домов с выбитыми окнами, полностью сгоревшие автомобили и поврежденные фасады многоэтажек. Это лишь часть масштабных разрушений, нанесенных городу.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате атаки погибли минимум трое человек, пострадали не менее восьми, в том числе дети. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и около 20 автомобилей получили серьезные повреждения.

Кроме того, беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), где пострадали двое сотрудников и посетители.

