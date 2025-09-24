Оперштаб Кубани показал фото последствий атаки БПЛА по центру Новороссийска

На снимках запечатлены дымящиеся крыши жилых домов с выбитыми окнами, полностью сгоревшие автомобили и поврежденные фасады многоэтажек. Это лишь часть масштабных разрушений, нанесенных городу.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате атаки погибли минимум трое человек, пострадали не менее восьми, в том числе дети. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и около 20 автомобилей получили серьезные повреждения.
Кроме того, беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), где пострадали двое сотрудников и посетители.
