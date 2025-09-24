ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ у побережья Крыма: видео

Расчеты дронов испытательного центра «Рубикон» смогли успешно уничтожить безэкипажный катер ВСУ около прибрежных вод Крыма в акватории Черного моря. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России, опубликовав видео операции.
На записи видно, как российские военные обнаружили неизвестный объект в море и быстро его ликвидировали.
«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Вблизи побережья Крыма», — следует из заявления министерства.
В Минобороны пояснили, что эти действия были необходимы для предотвращения возможного прорыва украинских диверсантов к берегам Крыма.
Прежде Минобороны информировало, что бойцы из группировки «Запад» завершают операции на краснолиманском направлении. Военные практически полностью освободили Кировск от украинских сил.