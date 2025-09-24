Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ у побережья Крыма: видео

Расчеты центра «Рубикон» уничтожили безэкипажный катер ВСУ у побережья Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Расчеты дронов испытательного центра «Рубикон» смогли успешно уничтожить безэкипажный катер ВСУ около прибрежных вод Крыма в акватории Черного моря. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России, опубликовав видео операции.

На записи видно, как российские военные обнаружили неизвестный объект в море и быстро его ликвидировали.

«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Вблизи побережья Крыма», — следует из заявления министерства.

В Минобороны пояснили, что эти действия были необходимы для предотвращения возможного прорыва украинских диверсантов к берегам Крыма.

Прежде Минобороны информировало, что бойцы из группировки «Запад» завершают операции на краснолиманском направлении. Военные практически полностью освободили Кировск от украинских сил.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше