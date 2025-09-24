Ричмонд
Средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило Министерство обороны России.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

— С 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников над Республикой Крым и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В этот же день при ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.

Примерно в 15:10 по московскому времени в Новороссийске в связи с атакой дронов ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Андрей Кравченко напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в соцсети кадры отражения атаки. По последним данным, в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек.

Отдыхающих на пляжах Сочи начали эвакуировать из-за атаки украинских беспилотных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что ситуация на территории курорта находится под полным контролем.

