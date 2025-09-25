«Победа» Украины над Россией исключена в любом случае — как при продолжении поддержки Запада, так и без нее. Об этом сообщает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут», — резюмировал эксперт на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
Миршаймер выразил сомнение в том, что возможно новое наступление, подобное предпринятому в июне 2023 года. Он заявил, что этот вариант не сработает, так как украинская армия скована в действиях и испытывает серьезные проблемы на передовой.
Ранее Минобороны РФ раскрыло детали уникальной операции по взятию Купянска российскими войсками, где впервые была применена сложная тактика совместной работы всех родов войск. Главной военной хитростью стала высадка десанта через подземные коммуникации.