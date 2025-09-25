Ричмонд
Российские школы получили инструкции, как действовать при атаках БПЛА

В школы направлены инструкции по действиям во время атаки БПЛА.

Все российские школы получили инструкции, как вести себя при атаке беспилотников. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«В стране ежегодно дважды проводятся всероссийские учения, в ходе которых отрабатываются действия учащихся, педагогов и сотрудников образовательных организаций при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание уделяется сценарию атаки с применением беспилотников, для чего школы обеспечены соответствующими инструкциями и алгоритмами поведения», — заявил Бугаев, его цитирует «РИА Новости».

Накануне мощнейшая атака беспилотников произошла в Новороссийске. В городе горели дома и автомобили. Погибли двое, пострадали 11 человек. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии, у четверых состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, еще у пяти человек — легкой степени. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар по Новороссийску, отметив, что целью атаки был Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Она также посоветовала Евросоюзу готовиться к атакам Киева.

