Атаку БПЛА отразили в трех районах Ростовской области

Ростовская область, 25 сентября 2025, DON24.RU. Атаку украинских БПЛА отразили в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — пишет Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось, что остекление домов, поврежденных при прошлой атаке БПЛА на Таганрог, начнут восстанавливать сегодня.

