В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявляли в Краснодарском крае ночью 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС пришли жителям утром 25 сентября.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Беспилотную опасность объявляли на Кубани ночью 25 сентября. В регионе существовала угроза падения БПЛА.

Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Спустя два часа воздушная гавань продолжила работу в обычном режиме. Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили два самолета.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о последствиях атаки БПЛА в Новороссийске. Власти города опубликовали снимки с места нападения дронов ВСУ.

