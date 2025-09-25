В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС пришли жителям утром 25 сентября.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
Беспилотную опасность объявляли на Кубани ночью 25 сентября. В регионе существовала угроза падения БПЛА.
Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Спустя два часа воздушная гавань продолжила работу в обычном режиме. Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили два самолета.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о последствиях атаки БПЛА в Новороссийске. Власти города опубликовали снимки с места нападения дронов ВСУ.
