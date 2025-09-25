Ричмонд
ПВО за ночь ликвидировала 55 дронов ВСУ.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ПВО за ночь ликвидировала 55 украинских дронов, сообщило Минобороны.

«С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.