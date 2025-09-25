Ричмонд
В Таганроге подвели итоги обследования домов, поврежденных после атаки БПЛА

Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

В Таганроге с 25 сентября начнутся работы по замене окон в многоквартирных домах на улицах Морозова и Дзержинского, пострадавших в результате атаки дрона.

Комиссионное обследование квартир в домах по указанным улицам завершилось. В частности, были выбиты стекла и повреждены балконы. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Камбулова сообщила, что управляющие компании совместно с предпринимателями и депутатами начнут работы по остеклению 25 сентября. Она обратилась к жителям с просьбой предоставить доступ специалистам для проведения работ, заверив, что все повреждения будут устранены и никто не останется без помощи.

Напомним, что в ночь на 24 сентября украинские БПЛА атаковали не только Таганрог, но и Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской районы Ростовской области.

