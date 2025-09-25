ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона — сбито 55 беспилотников

В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.