ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона — сбито 55 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вечером в среду средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.

В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.