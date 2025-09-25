ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона — сбито 55 беспилотников

По данным ведомства, с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Вечером в среду средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.
В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.