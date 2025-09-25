Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: российская ПВО за ночь уничтожила 55 вражеских БПЛА над территорией РФ

Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и акваторию Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 55 украинских беспилотников, которые пытались проникнуть в воздушное пространство страны и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом рассказали в Минобороны России.

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в военном ведомстве.

Нужно отметить, что киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Сообщается, что в среду, 24 сентября, ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, также есть погибшие.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше