МО: российская ПВО за ночь уничтожила 55 вражеских БПЛА над территорией РФ

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 55 украинских беспилотников, которые пытались проникнуть в воздушное пространство страны и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом рассказали в Минобороны России.
«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в военном ведомстве.
Нужно отметить, что киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Сообщается, что в среду, 24 сентября, ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, также есть погибшие.