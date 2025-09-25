В Сочи на время ограничили доступ к местным пляжам

«Опасность по БЭК в Сочи и ФТ “Сириус” снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности», — говорится в сообщении.



Также мэр добавил, что необходимо воздержаться от нахождения у береговой полосы в течение первой половины сегодняшнего дня. Оперативные службы должны были завершить ночной мониторинг. Еще раз акваторию проверят при дневном свете.



Ранее «НК» писала, что вчера туристов массово эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки беспилотников.