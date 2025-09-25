Двое пострадавших при атаках БПЛА в Новороссийске пройдут лечение в Краснодаре

При атаках украинских беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек. Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По данным заместителя главы региона, в Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек доставили в городскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим было принято решение транспортировать их в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое получили амбулаторную помощь.
В Туапсе с травмами средней степени тяжести госпитализировали двоих, один из которых — несовершеннолетний.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, больницы работают в штатном режиме, — написала Минькова в своем телеграм-канале. — Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Краснодарского края».