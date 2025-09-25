Российские военнослужащие заняли шахту № 6, расположенную на северных окраинах Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Марочко пояснил, что украинские военные использовали шахту как укрепленный пункт с развитой системой снабжения. На трубах объекта были установлены средства связи и обнаружения. Российские войска, продвинувшись от Серебрянки в юго-западном направлении, успешно закрепились на этой территории.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной из-за боевых действий. При этом он подчеркнул, что республика продолжает развиваться благодаря успешным действиям российских военных. Также Пасечник обсудил с главой государства ряд других проблем региона.