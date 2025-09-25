Марочко: ВС России зашли в северную часть населенного пункта Северск в ДНР

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной из-за боевых действий. При этом он подчеркнул, что республика продолжает развиваться благодаря успешным действиям российских военных. Также Пасечник обсудил с главой государства ряд других проблем региона.