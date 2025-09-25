Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за помощь СВО

В прошлом году из регионального бюджета на реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей направлено 13 млрд рублей, а в этом году — 25 млрд рублей. В башкирские подразделения направлен 161 гуманитарный конвой. При этом депутаты выполняют большую работу в этом направлении, отметил Радий Хабиров и поблагодарил жителей республики.