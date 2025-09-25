Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за помощь СВО

Сегодня в первом пленарном заседании осенней сессии Госсобрания Башкирии принял участие Радий Хабиров. Глава республики отметил, что парламент региона всегда находится в числе лидеров по числу законодательных инициатив, принятых в работу Госдумой РФ.
«Вами и вашими предшественниками созданы серьёзные заделы, приняты важнейшие законы в ключевых сферах. Эту созидательную линию необходимо продолжить, — обратился к депутатам Радий Хабиров. — Сегодня наш главный приоритет — достижение целей специальной военной операции. В стремлении поддержать наших воинов и их семей едины все — трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и простые люди».
В прошлом году из регионального бюджета на реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей направлено 13 млрд рублей, а в этом году — 25 млрд рублей. В башкирские подразделения направлен 161 гуманитарный конвой. При этом депутаты выполняют большую работу в этом направлении, отметил Радий Хабиров и поблагодарил жителей республики.
«Выражаю слова благодарности вам и всем жителям республики за реальную помощь воинам и их близким», — поблагодарил Глава Башкирии.