Захарова назвала атаку на Новороссийск предупреждением для ЕС

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что число раненых в результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе увеличилось до 16. В Новороссийске девять человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии готовятся к транспортировке в краевую клиническую больницу № 1, еще троим помощь оказана амбулаторно. В Туапсе в больницу доставлены двое пострадавших средней тяжести, среди них ребенок.