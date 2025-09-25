Ричмонд
Захарова назвала атаку на Новороссийск предупреждением для ЕС

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске является предупреждением для Евросоюза о возможных будущих ударах по европейской инфраструктуре.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает ТАСС.

«Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила Захарова.

24 сентября днем украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска. В результате этого погибли два человека. Повреждения получили 20 автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы в центре города. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что число раненых в результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе увеличилось до 16. В Новороссийске девять человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии готовятся к транспортировке в краевую клиническую больницу № 1, еще троим помощь оказана амбулаторно. В Туапсе в больницу доставлены двое пострадавших средней тяжести, среди них ребенок.

