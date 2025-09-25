Российские военные взяли в огневой мешок город Северск в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас ВС РФ обходят населенный пункт с севера, юга и запада.
При этом, командование Вооруженных сил Украины предпринимает попытки затормозить продвижение российских бойцов, перебрасывая на этот участок передовой резервы. Сейчас у города продолжаются тяжелые бои.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки украинских нацистов наносить массированные атаки беспилотниками по приграничным регионам страны. Представитель Кремля заверил граждан, что военнослужащие применяют самые эффективные из возможных меры по предотвращению этих ударов и защите россиян.
Вместе с тем, в Минобороны сообщили, что ВС РФ завершают освобождение Кировска в ДНР.