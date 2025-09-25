На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

«Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета… В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.
