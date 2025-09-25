Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте падения обломков сбитых БПЛА на Кубани работают спецслужбы

В результате отраженной атаки вражеских БПЛА в Белореченском районе повреждена предприятие.

В Белореченском районе обнаружили обломки сбитых БПЛА, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Фрагменты вражеских беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета ночью 25 сентября. 140 человек эвакуировали в защитное сооружение.

В результате падения обломков сбитых БПЛА на территории производства произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Уточняется, что пострадавших среди сотрудников и жителей района нет. На месте продолжают работу специальные и экстренные службы.

Напомним, что над Кубанью, Черным и Азовским морями ПВО отразила атаку БПЛА 25 сентября. Всего над регионами РФ дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше