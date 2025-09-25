На месте падения обломков сбитых БПЛА на Кубани работают спецслужбы

В Белореченском районе обнаружили обломки сбитых БПЛА, сообщает Оперштаб Краснодарского края.
Фрагменты вражеских беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета ночью 25 сентября. 140 человек эвакуировали в защитное сооружение.
В результате падения обломков сбитых БПЛА на территории производства произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Уточняется, что пострадавших среди сотрудников и жителей района нет. На месте продолжают работу специальные и экстренные службы.
Напомним, что над Кубанью, Черным и Азовским морями ПВО отразила атаку БПЛА 25 сентября. Всего над регионами РФ дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.