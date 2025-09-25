Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожили украинские беспилотники

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.



Также в министерстве отметили, что ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.