Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Черниговской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Отмечается, что у украинских боевиков много потерь из-за удара российских военных. Сообщается по меньшей мере о 300 уничтоженных ВСУшников.
«Нанесен ракетный удар ОТРК “Искандер” по полигону Гончаровский в Черниговской области. Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава. Уничтожен заглубленный штаб полигона, а также ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия», — говорится в статье ТАСС.
95-я десантно-штурмовая бригада, 3-я тяжелая механизированная бригада, 111-я бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем понесли потери.
Напомним, российские военные в отличие от боевиков Украины поражают только военные объекты, работая точечно по целям. А вот ВСУ специально наносят удары по гражданскому населению на территории РФ. Недавно стало известно, что украинские боевики атаковали Новороссийск и Анапу, в курортном городе есть пострадавшие и погибшие.