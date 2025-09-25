В Краснодарском крае эвакуировали сотрудников крупного предприятия из-за падения обломков БПЛА

В Белореченском районе Краснодарского края обломки БПЛА упали в районе крупного предприятия. Инцидент произошел в ночь на 25 сентября. В ночную смену на заводе работали 140 человек. Их эвакуировали в «защитное сооружение», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
На территории предприятия после падения беспилотника начался пожар. По официальной информации, его площадь составила 50 кв. метров. Возгорание оперативно потушили.
«Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщили чиновники, не уточнив название предприятия.
Ранее «Югополис» сообщал, что минувшей ночью над южными регионами России сбили 45 беспилотников. Силы ПВО работали в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, над Черным и Азовским морями. Губернатор Ростовской области сообщил, что последствий атаки на земле, а также пострадавших нет. Иные подробности налета неизвестны.