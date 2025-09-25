Несколько участков железной дороги на Украине обесточены после взрывов

Отдельные участки железной дороги в двух областях Украины остались без электричества после взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Украинские железные дороги».
«В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков», — уточнили в публикации чиновники.
Накануне в Харькове на фоне объявленной в городе и регионе воздушной тревоги прогремел взрыв.
Кроме того, сухопутные войска Украины сообщили, что один из учебных центров Вооруженных сил Украины был атакован, в том числе якобы баллистическими ракетами. В сообщении войск утверждается, что в результате удара и точного попадания в укрытие не удалось «полностью избежать потерь среди личного состава».