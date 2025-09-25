Ричмонд
Несколько участков железной дороги на Украине обесточены после взрывов

В двух областях Украины после взрывов обесточены участки железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Отдельные участки железной дороги в двух областях Украины остались без электричества после взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Украинские железные дороги».

«В результате обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных участков», — уточнили в публикации чиновники.

Накануне в Харькове на фоне объявленной в городе и регионе воздушной тревоги прогремел взрыв.

Кроме того, сухопутные войска Украины сообщили, что один из учебных центров Вооруженных сил Украины был атакован, в том числе якобы баллистическими ракетами. В сообщении войск утверждается, что в результате удара и точного попадания в укрытие не удалось «полностью избежать потерь среди личного состава».