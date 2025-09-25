Боевики ВСУ минируют тела детей во время отступления в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский.
«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только сослуживцев и гражданских, но и даже детей», — резюмировал Кимаковский, разговаривая с прессой.
Кимаковский утверждает, что украинские боевики стремятся использовать доброту российских военных в своих целях. А позже эксперт добавил, что действия ВСУ поражают своей циничностью, фантазия украинских боевиков не имеет границ. Причем каждым своим действием и решением враг подтверждает, что целенаправленно трансформируется в террористическую организацию.
Ранее KP.RU сообщил, что в Херсонской области, на территории, временно оккупированной врагом, ВСУ сжигают трупы своих побратимов на свалке. Это делается с целью, чтобы избежать выплат семьям погибших боевиков Украины.