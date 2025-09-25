Кимаковский утверждает, что украинские боевики стремятся использовать доброту российских военных в своих целях. А позже эксперт добавил, что действия ВСУ поражают своей циничностью, фантазия украинских боевиков не имеет границ. Причем каждым своим действием и решением враг подтверждает, что целенаправленно трансформируется в террористическую организацию.