Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кимаковский: ВСУ в Днепропетровской области минируют тела детей

Украинские боевики пытаются сыграть на человечности российских бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ минируют тела детей во время отступления в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский.

«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только сослуживцев и гражданских, но и даже детей», — резюмировал Кимаковский, разговаривая с прессой.

Кимаковский утверждает, что украинские боевики стремятся использовать доброту российских военных в своих целях. А позже эксперт добавил, что действия ВСУ поражают своей циничностью, фантазия украинских боевиков не имеет границ. Причем каждым своим действием и решением враг подтверждает, что целенаправленно трансформируется в террористическую организацию.

Ранее KP.RU сообщил, что в Херсонской области, на территории, временно оккупированной врагом, ВСУ сжигают трупы своих побратимов на свалке. Это делается с целью, чтобы избежать выплат семьям погибших боевиков Украины.