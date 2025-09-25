Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших при атаке БПЛА в Новороссийске выплатят по 1,5 млн

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников. Коммунальные службы приступили к уборке улиц и дворов, эвакуированы поврежденные автомобили, сегодня планируется спил деревьев, мешающих восстановительным работам, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Источник: Reuters

В Центральном районе города повреждены семь многоквартирных домов и гостиница. Наиболее серьезно пострадали здания на улицах Шевченко и Энгельса: в одном из домов сгорела кровля, разрушены два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и подготовит план аварийно-восстановительных работ, специализированные бригады займутся восстановлением энергоснабжения.

Созданы группы по оценке ущерба и оказанию помощи жителям, проводится поквартирный обход более 800 квартир. Волонтеры помогут пострадавшим с уборкой, а для сохранности имущества организовано вечернее дежурство казачества. Основная задача сейчас — оформление актов осмотра помещений, что позволит жителям получить первичные выплаты и компенсации за утраченное имущество.

В больницах остаются шесть пострадавших, четверо из них в Новороссийске, двое в тяжелом состоянии доставлены в краевую клиническую больницу Краснодара. Пострадавшим и семьям погибших обещана необходимая поддержка.

Для жителей предусмотрены выплаты: 15 тыс. руб. единовременной помощи, 75 тыс. руб. при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тыс. руб. — при полной. Компенсации за причиненный вред здоровью составят от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести, при гибели члена семьи — 1,5 млн руб.

Обратиться за консультацией и оформлением документов можно в администрацию Центрального района или по телефону 112.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше