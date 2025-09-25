Ричмонд
В СВО погиб 23-летний омич Андрей Солод, не успевший создать семью

Очередная печальная весть пришла из зоны специальной военной операции.

Источник: Reuters

Очередная печальная весть пришла из зоны специальной военной операции — погиб 23-летний житель Омской области Андрей Солод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Муромцевского района Сергей Казанков.

Молодой человек служил в звании рядового и погиб 21 сентября. Как отметил глава района, Андрей не успел создать свою собственную семью. У него осталась мама, которой теперь предстоит пережить тяжелую утрату.

Прощание с бойцом состоится завтра, 26 сентября, в его родном селе Поречье Муромцевского района. Земляки придут отдать последние почести герою, отдавшему жизнь за Родину.