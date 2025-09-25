Пострадавшие от атаки ВСУ новороссийцы получат по 15 тысяч рублей

В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации для пострадавших предусмотрены выплаты. Размер единовременной материальной помощи составляет 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплачивается 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей.