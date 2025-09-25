Пострадавшие от атаки ВСУ новороссийцы получат по 15 тысяч рублей

«️Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч рублей», — сообщили местные власти.
В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации для пострадавших предусмотрены выплаты. Размер единовременной материальной помощи составляет 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплачивается 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей.
Новороссийцам, получившим легкий вред здоровью в результате ЧС, полагается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, при вреде средней тяжести — 600 тысяч рублей. В случае гибели члена семьи выплата составляет 1,5 млн рублей за каждого погибшего.