Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ходе активных наступательных действий, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В результате работы разведки и точных ударов артиллерийских расчётов уничтожен пункт управления беспилотниками противника. Подразделения “Южной” группировки продолжают наносить урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше