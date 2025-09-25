Медали «За поддержку СВО» утвердили в Нижегородской области

В Нижегородском регионе учреждена новая медаль местного значения — «За поддержку СВО». Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.
Нововведение даст возможность официально отметить вклад многих жителей Нижегородской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и содействующих налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.
Предусматривается, что ежегодно этой медалью будут награждаться до 500 добровольцев и деятелей.
Ранее сотни пластиковых манекенов, которые были выброшены на берегу реки Везломы в Борском районе, отправлены в зону СВО.