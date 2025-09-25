Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном. Видео

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что на Украине начинается новая фаза вооруженного противостояния, связанная с отменой запретов на нанесение масштабных ударов. По утверждению эксперта, поводом для подобных перемен стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил пожелание успеха обеим конфликтующим сторонам и объявил об отказе Вашингтона от посреднической роли в урегулировании кризиса.