ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в четверг Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.