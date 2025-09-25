ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.