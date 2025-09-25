ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в четверг Минобороны РФ.