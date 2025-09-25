ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — отмечает Минобороны РФ.