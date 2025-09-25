Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — отмечает Минобороны РФ.