ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю… Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бересток, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.