«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города», — говорится в сводке.
За минувшие сутки бойцы «Запада» нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка в Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
- около 220 солдат;
- 13 автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- восемь станций радиоэлектронной борьбы;
- семь складов боеприпасов.