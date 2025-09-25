Ричмонд
ВС России завершают освобождение Кировска в ДНР

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики проводят зачистку города Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города», — говорится в сводке.

За минувшие сутки бойцы «Запада» нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка в Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:

  • около 220 солдат;
  • 13 автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • восемь станций радиоэлектронной борьбы;
  • семь складов боеприпасов.