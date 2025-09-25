Ричмонд
Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Родинское и Торское в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.