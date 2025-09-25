Ричмонд
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.