В зоне СВО погиб 42-летний отец четырех детей Леонид Дерендяев из Пермского края

Леонид Дерендяев родился в деревне Карагайцы 31 декабря 1982 года. Окончил Комаровскую школу, работал в Верещагино на заводе «Вемол». Вместе с женой Марией Васильевной воспитывал сыновей Данила, Сергея, Вячеслава и дочь Анну. Кроме Леонида, его родители Николай Дмитриевич и Людмила Гавриловна подняли на ноги еще одного сына Романа.