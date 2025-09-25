Ричмонд
В зоне СВО погиб 42-летний отец четырех детей Леонид Дерендяев из Пермского края

Прощание с погибшим воином состоится 26 сентября в Верещагино.

Источник: Reuters

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о дате и времени прощания с погибшим в зоне СВО земляком. Дерендяев Леонид Николаевич погиб при исполнении воинского долга 23 января этого года.

Леонид Дерендяев родился в деревне Карагайцы 31 декабря 1982 года. Окончил Комаровскую школу, работал в Верещагино на заводе «Вемол». Вместе с женой Марией Васильевной воспитывал сыновей Данила, Сергея, Вячеслава и дочь Анну. Кроме Леонида, его родители Николай Дмитриевич и Людмила Гавриловна подняли на ноги еще одного сына Романа.

Церемония прощания с погибшим воином состоится 26 сентября с 11:30 во Дворце досуга Верещагино. Администрация Верещагинского округа скорбит вместе с семьей, близкими и друзьями Леонида Николаевича.