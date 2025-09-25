Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 25 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и два склада боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» вытеснил противника из Кировска в ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки завершают освобождение населенного пункта Кировск ДНР, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города.

Бойцы «Запада» в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Группировка «Юг» наступает в районе поселка Клебан-Бык в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки уничтожили две штурмовые группы противника, пытавшиеся вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Бойцы «Юга» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Бересток, Ильиновка, Константиновка и Северск ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 225 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и 11 складов боеприпасов.

Группировка «Центр» перешла на новые рубежи

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки: более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

«Восток» продвинулся в глубину обороны ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, боевая бронированная машина «Казак», восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

На полевом аэродроме ВС РФ уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot».

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 178 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше