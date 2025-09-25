«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и два склада боеприпасов.
«Запад» вытеснил противника из Кировска в ДНР
Бойцы «Запада» в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и семь складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в районе поселка Клебан-Бык в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки уничтожили две штурмовые группы противника, пытавшиеся вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.
Бойцы «Юга» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Бересток, Ильиновка, Константиновка и Северск ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 225 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и 11 складов боеприпасов.
Группировка «Центр» перешла на новые рубежи
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.
«Восток» продвинулся в глубину обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, боевая бронированная машина «Казак», восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
На полевом аэродроме ВС РФ уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot».
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 178 БПЛА самолетного типа.