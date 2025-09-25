В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВО

А за несколько дней до этого, 18 сентября, жители села простились с Александром Дербеневым. Ему было 38 лет. Александр Юрьевич раньше жил в Краснодарском крае. В 2021 году с семьей, где воспитывается трое детей, переехал в село Мачеха. Устроился на работу в крестьянско-фермерское хозяйство. В июне 2025 года Александр Дербенев встал в ряды защитников Отечества. Служил рядовым в расчете минометного взвода отряда «Шторм», находился на передовой линии боевого соприкосновения. Погиб 20 июня.