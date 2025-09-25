В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВО

23 сентября в селе прошли похороны Григория Куцебко. Григорию Николаевичу было 37 лет. Весной 2024 года гвардии матрос Куцебко, отец четверых сыновей, заключил контракт с Министерством обороны и пополнил ряды защитников Родины. Был принят на должность наводчика десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. 12 апреля 2025 года в ходе стабилизации обстановки на Курском направлении старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки штурмовой роты батальона морской пехоты, гвардии старший матрос погиб.
Бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, под оружейный салют почётного караула.
А за несколько дней до этого, 18 сентября, жители села простились с Александром Дербеневым. Ему было 38 лет. Александр Юрьевич раньше жил в Краснодарском крае. В 2021 году с семьей, где воспитывается трое детей, переехал в село Мачеха. Устроился на работу в крестьянско-фермерское хозяйство. В июне 2025 года Александр Дербенев встал в ряды защитников Отечества. Служил рядовым в расчете минометного взвода отряда «Шторм», находился на передовой линии боевого соприкосновения. Погиб 20 июня.
Похоронили бойца с воинскими почестями на сельском кладбище. Военнослужащие из почётного караула в память о нём сделали три прощальных оружейных выстрела.