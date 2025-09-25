Дрон влетел в открытый люк «покалеченного» M113 американского производства

На одной из раскисших после дождей грунтовых дорог был замечен медленно ползущий БТР, который уже был «покалечен». У него снесло защитный «мангал», и тот волочился по мокрой земле. Возможно, бронемашина до этого стала объектом атаки наших БПЛА.
Также по какой-то причине боевики двигались, не закрыв находящийся в аппарели люк. Через него в десантное отделение, где находились военнослужащие, и влетел еще один беспилотник.
Что произошло дальше, не показано, но последствия легко предугадать: как правило, из-за применения бронеалюминия «сто тринадцатый» выгорает полностью. И еще до СВО это было продемонстрировано в ходе многочисленных войн и конфликтов.