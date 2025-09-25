Ричмонд
Дрон влетел в открытый люк «покалеченного» M113 американского производства

Российский дрон-камикадзе уничтожил гусеничный бронетранспортер M113 американского производства. Видео поражения вражеской боевой машины обнародовано Министерством обороны РФ.

На одной из раскисших после дождей грунтовых дорог был замечен медленно ползущий БТР, который уже был «покалечен». У него снесло защитный «мангал», и тот волочился по мокрой земле. Возможно, бронемашина до этого стала объектом атаки наших БПЛА.

Также по какой-то причине боевики двигались, не закрыв находящийся в аппарели люк. Через него в десантное отделение, где находились военнослужащие, и влетел еще один беспилотник.

Что произошло дальше, не показано, но последствия легко предугадать: как правило, из-за применения бронеалюминия «сто тринадцатый» выгорает полностью. И еще до СВО это было продемонстрировано в ходе многочисленных войн и конфликтов.

