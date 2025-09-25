Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке

«Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА мультикоптерного типа “Баба-Яга” в Пролетарском районе городского округа Донецк (поселок Моспино). Задокументирован факт уничтожения автомобильной цистерны для доставки воды населению, еще одна автоцистерна получила повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Уточняется, что удар дроном-камикадзе был нанесен в среду в 21.30 мск.