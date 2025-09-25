Ричмонд
Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник типа «Баба-Яга» ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению, еще одна цистерна получила повреждения, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА мультикоптерного типа “Баба-Яга” в Пролетарском районе городского округа Донецк (поселок Моспино). Задокументирован факт уничтожения автомобильной цистерны для доставки воды населению, еще одна автоцистерна получила повреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

Уточняется, что удар дроном-камикадзе был нанесен в среду в 21.30 мск.

