В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на Новороссийск

На терминале КТК под Новороссийском приостановили погрузку из-за атаки БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Погрузка танкеров на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском была приостановлена после вчерашней атаки беспилотников, но сейчас возобновляется после отмены соответствующего сигнала, сообщили журналистам в компании.

Накануне, в среду, офис КТК в Новороссийске был поврежден при массированной атаке БПЛА на центр города, два работника получили ранения.

«На морском терминале КТК после объявления общегородского сигнала тревоги с ночи 24 сентября была остановлена погрузка танкеров, суда отведены на рейдовые стоянки согласно указаниям капитана морского порта Новороссийск. Данное действие является регулярным при объявлении вышеуказанного сигнала. Погрузка возобновляется после отмены сигнала и в зависимости от актуальных погодных условий», — сообщили в КТК.

