ВС РФ освободили более 4 714 кв. км в зоне СВО в 2025 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска с начала 2025 года освободили более 4 714 кв. км, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировок войск Вооруженных силы РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 кв. км. Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3 308 кв. км, в Луганской Народной Республике — более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км, в Запорожской области — более 261 кв. км, в Сумской области свыше 223 кв. км, в Днепропетровской области более 175 кв. км», — сообщили в военном ведомстве.