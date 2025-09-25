«Подразделения группировок войск Вооруженных силы РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 кв. км. Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3 308 кв. км, в Луганской Народной Республике — более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км, в Запорожской области — более 261 кв. км, в Сумской области свыше 223 кв. км, в Днепропетровской области более 175 кв. км», — сообщили в военном ведомстве.