Минобороны показало карту фронта в конфликте с Украиной

С начала года Россия заняла 4714 кв. км территорий, следует из данных ведомства:
- в ДНР свыше 3308 кв. км,
- в ЛНР более 205 кв. км,
- в Харьковской области свыше 542 кв. км,
- в Запорожской области более 261 кв. км,
- в Сумской области свыше 223 кв. км,
- в Днепропетровской области более 175 кв. км.
В зоне военной операции Россия с начала 2025-го заняла 205 населенных пунктов, добавило ведомство.
Из карты следует, что в Сумской области Россия контролирует район населенных пунктов Басовка, Юнаковка, Кондратьевка — это близ Суджанского района Курской области, освобожденного от ВСУ весной.
В Харьковской области российская армия занимает небольшой район у границы с Белгородской областью в районе Волчанска и немного западнее, ближе к трассе Белгород — Харьков, район харьковского села Меловое (близ белгородских Валуек) и далее более обширную зону у границ с ЛНР, там почти взят в кольцо Купянск. В этой республике под контролем Украины остается небольшой участок на границе с Харьковской областью и ДНР, согласно карте.
В ДНР Россия занимает часть северного выступа территории региона, дальше линия фронта проходит за Соледаром и Часовым Яром, приближаясь к Краматорску и Константиновке, потом есть выступ в сторону Доброполья, южнее образуется полукольцо вокруг Красноармейска (Покровска).
В Днепропетровской области Россия контролирует небольшие участки на юго-востоке, близ границ с ДНР и Запорожской областью. В этом регионе линия фронта проходит в районе Гуляйполя, Орехова и Щербакова, есть продвижение по трассе к Запорожью у Каховского водохранилища. В Херсонской области, соответственно, войска занимают правый берег этого водоема и Днепра и Днепровского лимана, в том числе Кинбурнскую и Тендровскую косы, и от них на восток все побережье Черного и Азовского морей.