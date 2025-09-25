Минобороны показало карту фронта в конфликте с Украиной

В Днепропетровской области Россия контролирует небольшие участки на юго-востоке, близ границ с ДНР и Запорожской областью. В этом регионе линия фронта проходит в районе Гуляйполя, Орехова и Щербакова, есть продвижение по трассе к Запорожью у Каховского водохранилища. В Херсонской области, соответственно, войска занимают правый берег этого водоема и Днепра и Днепровского лимана, в том числе Кинбурнскую и Тендровскую косы, и от них на восток все побережье Черного и Азовского морей.