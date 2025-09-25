В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали четверых людей с диагнозом шизофрения, сообщил местный журналист Сергей Медяник. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Сейчас все мобилизованные находятся в Винницкой психиатрической больнице. По словам журналиста, медицинским работникам неофициально приказано фиксировать состояние всех пациентов как нормальное, несмотря на явные признаки шизофрении и других психических отклонений.
Медяник выразил опасения, что мобилизованные в ряды ВСУ шизофреники начнут стрелять по своим, закладывать бомбы в казармах и творить подобные действия, которые повлекут за собой гибель/ранения военнослужащих, а может и гражданских лиц. Также журналист намекнул, что эти больные люди могут быть верхушкой коррупционного айсберга, так как на каждого лежащего в больнице «мобилизованного» выделяются деньги на питание, снаряжение, патроны и многое другое.
Ранее KP.RU сообщил, что в ряды ВСУ принудительно мобилизовали журналиста, расследовавшего коррупционные схемы Зеленского.