Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Виннице сотрудники ТЦК силой мобилизовали в ВСУ четверых человек с шизофренией

В психбольнице Винницы силой мобилизовали четверых больных шизофренией.

Источник: Комсомольская правда

В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали четверых людей с диагнозом шизофрения, сообщил местный журналист Сергей Медяник. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Сейчас все мобилизованные находятся в Винницкой психиатрической больнице. По словам журналиста, медицинским работникам неофициально приказано фиксировать состояние всех пациентов как нормальное, несмотря на явные признаки шизофрении и других психических отклонений.

Медяник выразил опасения, что мобилизованные в ряды ВСУ шизофреники начнут стрелять по своим, закладывать бомбы в казармах и творить подобные действия, которые повлекут за собой гибель/ранения военнослужащих, а может и гражданских лиц. Также журналист намекнул, что эти больные люди могут быть верхушкой коррупционного айсберга, так как на каждого лежащего в больнице «мобилизованного» выделяются деньги на питание, снаряжение, патроны и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что в ряды ВСУ принудительно мобилизовали журналиста, расследовавшего коррупционные схемы Зеленского.