В Виннице сотрудники ТЦК силой мобилизовали в ВСУ четверых человек с шизофренией

Медяник выразил опасения, что мобилизованные в ряды ВСУ шизофреники начнут стрелять по своим, закладывать бомбы в казармах и творить подобные действия, которые повлекут за собой гибель/ранения военнослужащих, а может и гражданских лиц. Также журналист намекнул, что эти больные люди могут быть верхушкой коррупционного айсберга, так как на каждого лежащего в больнице «мобилизованного» выделяются деньги на питание, снаряжение, патроны и многое другое.