Украинцы сами показали полигон под Черниговом, атакованный ВС РФ

Ролик с издевательствами над новобранцами появился около двух недель назад на украинских ресурсах. Из него можно было сделать вывод, что мобилизованных привезли на полигон совсем недавно, так как те не успели получить форму. Это означало, что они там будут находиться не менее месяца, говорится в сообщении. На тот момент командование ВСУ назвало видео фейком.