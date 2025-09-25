Украинцы сами показали полигон под Черниговом, атакованный ВС РФ

Полигон учебного центра ВСУ под Черниговом, по которому российские войска нанесли удар из ОТРК «Искандер», незадолго до этого попал на видео, распространенное украинскими СМИ и соцсетями, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группой войск ВС РФ «Север».
Ролик с издевательствами над новобранцами появился около двух недель назад на украинских ресурсах. Из него можно было сделать вывод, что мобилизованных привезли на полигон совсем недавно, так как те не успели получить форму. Это означало, что они там будут находиться не менее месяца, говорится в сообщении. На тот момент командование ВСУ назвало видео фейком.
Отмечается, что сейчас на Украине занимаются поисками виновных, критикуют работу ПВО и СБУ в Черниговской области и географическое положение полигона, который находится рядом с белорусской границей.
Ранее в Сети появились кадры нанесения комбинированного удара по полигону ВСУ в районе поселка Гончаровское в Черниговской области. По данным источников, ракеты и беспилотники поразили места расположения украинских военных на территории полигона.
Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии aif.ru предположил, что в момент удара на полигоне могли находиться сотни военнослужащих ВСУ, зарубежные наемники и инструкторы НАТО.