Сегодня среди украинцев наблюдается значительный рост интереса к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
Он рассказал, что в начале конфликта ситуация была совсем другой. Тогда, по его словам, 73% украинцев поддерживали идею возвращения Донбасса и Крыма силовым путем.
«Но с каждым новым замером, когда конфликт затягивался, мы пришли к совершенно противоположному мнению», — отметил Антипович.
По его словам, сейчас уже 20% опрошенных поддерживают идею прямых переговоров с Россией. Около 60% заявили, что жаждут переговоров, но с участием стран-посредников, которые помогут найти дипломатические решения. И лишь 11% жертв киевских телемарафонов уверены в способности Украины продолжать военные действия до достижения победы.
