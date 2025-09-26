В Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на юге Воронежской области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, в регионе объявлена отмена режима опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Воронежской области в 19.47 мск четверга. Он продлился более четырех часов.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО на юге Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.
