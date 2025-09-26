Депутат Госдумы Андрей Колесник отреагировал на слова главы Украины Владимира Зеленского об угрозах россиянам. Глава киевского режима заявил, что российские чиновники должны изучить нахождение бомбоубежищ, так как скоро они всем потребуются.
Депутат подчеркивает, что пока Зеленский напоминает нашим чиновникам о бомбоубежищах, украинские госслужащие уже проводят дни там.
— Пока Зеленский только предлагает российским чиновникам узнать, где находятся бомбоубежища, украинские — уже там сидят, — рассуждает Андрей Колесник в беседе с aif.ru.
Депутат отметил, что наносить удары по Банковской улице, где находятся административные учреждения, нет никакого смысла. Так как там давно нет чиновников, о живут исключительно мирные люди.
— Там мирные дома рядом, а чиновников уже давно там нет — они сидят в убежищах и ждут своей участи, — отметил он.
Депутат так же отметил, что у Украины нет оружия, которым можно нанести удар по России.
— Они и дроны то по гаражам собирают, — заключил парламентарий.
В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что угроз Зеленского не стоит бояться.
— Жанр у него такой разговорный. Это никоим образом не будет благоприятствовать переговорам. Зачем он это делает, как бы не понятно. Все равно он это не сделает без [президента США Дональда] Трампа, — сказала она Lenta.ru.
Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для России наступило время завершить украинский конфликт, пишет 360.ru.
Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост после завершения военного конфликта с Россией. Также он заявил, что во время прекращения огня между Россией и Украиной могут быть проведены выборы президента страны. Более того, Зеленский допустил, что не будет в них участвовать, пишет Царьград.