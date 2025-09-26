ВСУ стали использовать иностранные боеприпасы без маркировки

«Ее не наносили специально. Если какое-то оружие идет на экспорт, при этом одна страна не хочет ругаться с другой, проще не наносить маркировку, чтобы враг не мог — в данном случае, если врагом являемся мы — чтобы мы не смогли идентифицировать его и предъявить претензии стране за поставку вооружения», — добавил «Чекист».